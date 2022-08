Nota attrice nata a Subiaco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nota attrice nata a Subiaco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : GINA LOLLOBRIGIDA

Significato/Curiosita : Nota attrice nata a subiaco

Lucrècia borja; in spagnolo: lucrecia de borja; in latino: lucretia borgia (subiaco, 18 aprile 1480 – ferrara, 24 giugno 1519), è stata una nobildonna italiana...

Luigia lollobrigida, detta gina (subiaco, 4 luglio 1927), è un'attrice italiana. soprannominata la lollo, è annoverata fra le più autorevoli e significative... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 6 agosto 2022

Altre definizioni con nota; attrice; nata; subiaco; La nota che... spunta al l alba!; Altrimenti nota come frac; Vi si annota no i fatti del giorno; Era nota per gli oracoli; L attrice Noris; La Cristiana attrice di Notte prima degli esami; _ Thompson, attrice ; Jessica attrice USA; Lo stato neonata le di una pianta; Un tondo dolce di nata le ferrarese; Segue il nata nte finché non si ferma; È famosa quella della Sonata N. 2 di Chopin; Cerca nelle Definizioni