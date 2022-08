Il nome da laico di Fra Cristoforo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il nome da laico di Fra Cristoforo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LODOVICO

lodovico – grafia alternativa del nome ludovico lodovico – personaggio del fumetto lupo alberto lodovico i del vasto – nobile italiano, marchese di saluzzo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 6 agosto 2022

Altre definizioni con nome; laico; cristoforo; Dà il nome a un noto coro bolognese di bambini; nome diffiusissimo in Russia; Il vero nome di Zucchero Fornaciari; Il nome originale di Braccio di Ferro; Movimento laico fondato da Chiara Lubich nel 1943; laico che vive in convento; Centenario... come un laico !; Un francescano laico ; Una caravella di cristoforo Colombo; La città in cui morì cristoforo Colombo; Le navi di cristoforo Colombo; Imbarcazione usata da cristoforo Colombo; Cerca nelle Definizioni