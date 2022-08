Ha nel proprio organico almeno un dipendente subordinato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha nel proprio organico almeno un dipendente subordinato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : DATORE DI LAVORO

Significato/Curiosita : Ha nel proprio organico almeno un dipendente subordinato

Autonomo è un lavoratore indipendente ovvero che esercita la sua attività lavorativa in proprio, non subordinato ad alcuno, svincolato quindi da un datore...

datore di lavoro, nell'ambito di un rapporto di lavoro, è una delle parti del contratto di lavoro subordinato. requisito caratterizzante è quello di avere... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 6 agosto 2022

Altre definizioni con proprio; organico; almeno; dipendente; subordinato; È acceso d amore per il proprio Paese; Entrare in un sito col proprio account; Il proprio settore lavorativo; Offre il proprio sangue o i propri organi; Composto organico emolliente e antigelo; Composto organico ; Languore organico ; Insieme organico di elementi; Suona almeno uno strumento; Chi ha almeno diciotto anni, per la legge; Hanno superato almeno un confine; Gruppo di almeno tre note suonate insieme; Remunerazione di un dipendente a fine mese; Un dipendente che lavora in ufficio; Principato indipendente sui Pirenei; Capitale di Stato indipendente da Francia nel 62; subordinato , inferiore; Nei musei e nei contratti di lavoro subordinato ; subordinato , assoggettato; Essere subordinato ; Cerca nelle Definizioni