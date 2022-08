Il navigatore veneziano che scoprì la baia di Hudson - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il navigatore veneziano che scoprì la baia di Hudson. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : SEBASTIANO CABOTO

Significato/Curiosita : Il navigatore veneziano che scopri la baia di hudson

Ritrovò. stadukhin puntò a sud nel 1651 e scoprì la baia della penžina sulla costa settentrionale del mare di ochotsk. potrebbe anche aver esplorato le...

Dell'inghilterra e poi della spagna, figlio del navigatore giovanni caboto e di mattea caboto. tra il 1508 e il 1509 guidò una spedizione per conto dell'inghilterra... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 6 agosto 2022

Altre definizioni con navigatore; veneziano; scoprì; baia; hudson; Celebre esploratore e navigatore portoghese; Il Ferdinando grande navigatore portoghese; Il Colombo navigatore ; __ il Rosso, navigatore vichingo; Giuseppe... in veneziano ; Il cuoco veneziano del Decamerone; Il Marin doge veneziano per Gaetano Donizetti; Un simbolo del Canal Grande veneziano : Ponte di __; Louis biologo che scoprì il vaccino antirabbico; La scoprì per sbaglio Colombo; scoprì l evoluzionismo; scoprì la gravitazione universale; Amico... che abbaia ; La... Island si trova nella baia di New York; Proverbio: __ che abbaia non morde; Ha zampe molto corte rispetto al corpo e abbaia ; È vasta quella di hudson ; Isola alla foce dello hudson ;