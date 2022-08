Molte volte porta a nuove elezioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Molte volte porta a nuove elezioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 17 lettere : CRISI MINISTERIALE

Significato/Curiosita : Molte volte porta a nuove elezioni

hamilton, dal 1992 archivio storico delle elezioni del ministero dell'interno, risultato delle elezioni del 25 maggio 2014, su elezionistorico.interno...

Una crisi di governo indica la situazione nella quale un governo presenta le proprie dimissioni a causa della rottura del rapporto di fiducia intercorrente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 6 agosto 2022

Altre definizioni con molte; volte; porta; nuove; elezioni;