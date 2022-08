Lividi in volto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lividi in volto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TERREI

Significato/Curiosita : Lividi in volto

Rimandato in carcere. la mattina seguente viene riportato di urgenza in ospedale con le sue condizioni peggiorate e più marcati lividi al volto. portato in un...

Il vino, vedi cinque terre (vino). coordinate: 44°07'37n 9°42'34e / 44.126944°n 9.709444°e44.126944; 9.709444 le cinque terre (çinque tære in ligure)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 6 agosto 2022

Altre definizioni con lividi; volto; lividi sulla pelle; Gonfi di lividi e contusioni; Lo sono certi visi lividi ; Lo è il volto che attende il rasoio; Si fa lisciando il volto con la mano; Malattia cronica che causa eritrosi del volto ; Gli integrali proteggono tutto il volto ; Cerca nelle Definizioni