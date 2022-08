In linguistica sono parti delle parole che si distinguono dai morfemi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In linguistica sono parti delle parole che si distinguono dai morfemi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SEMANTEMI

Significato/Curiosita : In linguistica sono parti delle parole che si distinguono dai morfemi

Le parole di una lingua vengono suddivise secondo vari aspetti in parti del discorso (dette anche classi lessicali o categorie lessicali). i criteri della...

Significato del morfema e risulta dall'unione di classemi (semi generici), semantemi (semi specifici) e virtuemi (semi connotativi). il semema può definirsi...

