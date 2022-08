Incagliata su bassi fondali sabbiosi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Incagliata su bassi fondali sabbiosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ARENATA

Significato/Curiosita : Incagliata su bassi fondali sabbiosi

Sembrò riuscire ma l'attrito con i cavi inclinò il sommergibile che rimase incagliato e solo espellendo l'aria dai cassoni di stabilizzazione fu possibile proseguire...

Durante i primi anni del 1960. il 18 gennaio 1994, la ss american star si è arenata nei pressi di playa de garcey durante una tempesta spezzandosi in due tronconi...

Altre definizioni con incagliata; bassi; fondali; sabbiosi; incagliata o bloccata, come una stampante; Gli individui più bassi ; È di Polizia nella serie TV italiana con Tirabassi ; Piegamenti sulle braccia... o ribassi in borsa; Detto a bassi ssimo volume; Insieme di organismi dei fondali marini o lacustri; Pesce di mare che vive su fondali arenosi; L insieme di quinte e fondali sul palco teatrale; Esplorano i fondali ; In muratura, sabbiosi , per aria; Un pesce dei fondi sabbiosi ... che miagola; Bassifondi sabbiosi ; Pesci piatti che fluttuano sui fondali sabbiosi ;