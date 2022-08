Li hanno molte torri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li hanno molte torri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MERLI

Significato/Curiosita : Li hanno molte torri

Xiii secolo molte torri furono mozzate o demolite, altre crollarono. in epoche successive furono utilizzate in diversi modi: carceri, torri civiche, negozi...

Maurizio merli (roma, 8 febbraio 1940 – roma, 10 marzo 1989) è stato un attore italiano, particolarmente noto per aver interpretato numerosi film del... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 6 agosto 2022

Altre definizioni con hanno; molte; torri; Ce l hanno in comune l étoile e l imputato; hanno i denti d acciaio; Più sono ricche più volumi hanno ; Non hanno più il lavoro e non hanno ancora la pensione; Il luogo in cui si discutono molte tesi di laurea; Vicenza ospita molte sue opere architettoniche; Può accogliere molte auto; Ci si trovano raccolte molte pellicole; Le torri colpite dai terroristi l 11; Caldo torri do, afa; Una delle due torri bolognesi; Spirano nella zona torri da; Cerca nelle Definizioni