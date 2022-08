Finiti in secca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Finiti in secca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ARENATI

Significato/Curiosita : Finiti in secca

Jutland nel 1916. stonewall jackson, violatore di blocco confederato finito in secca sull'isola delle palme nella carolina del sud nel 1864. sultana, battello...

Tuttavia, si spostano di tanto in tanto verso sud; se ne sono talvolta arenati sulle coste della gran bretagna e dei paesi bassi. i narvali sono abbastanza... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 6 agosto 2022

