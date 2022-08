Figura retorica che accosta due contrari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Figura retorica che accosta due contrari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : OSSIMORO

Significato/Curiosita : Figura retorica che accosta due contrari

«acuto» e µ, «ottuso») è una figura retorica che consiste nell'accostamento di due termini di senso contrario o comunque in forte antitesi tra loro...

Follia. data l'etimologia del termine, anche la stessa parola ossimoro è a sua volta un ossimoro. a differenza della figura retorica dell'antitesi, i due termini... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 6 agosto 2022

Altre definizioni con figura; retorica; accosta; contrari; Contrasto sia fisico che figura tivo; figura della ginnastica in cui si sta sottosopra; figura mostruosa di chiese e cattedrali gotiche; figura geometrica che regolare ha angoli a 144°; Figura retorica che inverte l ordine delle parole; Figura retorica che incrocia parole; Figura retorica ascendente gre; Figura retorica che usa la causa per l effetto; accosta mento di parole semanticamente simili; La si accosta al tavolo; Si accosta no alla bocca; Si accosta al confessionale; Azione contrari a ad un precetto cristiano; Al contrari o del 9 orizzontale, è solitario; Insolito contrari o di plurale; Lo è la farina 00, al contrari o dell integrale; Cerca nelle Definizioni