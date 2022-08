Far apparire come vero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Far apparire come vero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SIMULARE

Significato/Curiosita : Far apparire come vero

Spider-man: far from home è un film del 2019 diretto da jon watts. si tratta del seguito del film del 2017 spider-man: homecoming, nonché ventitreesimo...

Situazione di pericolo o come semplice reazione da contatto, al fine di simulare uno stato di morte. è un comportamento presente sia tra gli invertebrati... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 6 agosto 2022

