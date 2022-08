Un documento che certifica la proprietà di un immobile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un documento che certifica la proprietà di un immobile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : VISURA CATASTALE

Significato/Curiosita : Un documento che certifica la proprieta di un immobile

Trasferimento della proprietà di beni immobili o la costituzione o trasferimento di altri diritti reali o la locazione o affitto di beni immobili o aziende situate...

La visura catastale è un documento rilasciato dall'agenzia delle entrate della repubblica italiana contenente le informazioni alfanumeriche e topografiche... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 6 agosto 2022

Altre definizioni con documento; certifica; proprietà; immobile; Lo è un documento molto riservato ing; Lo è un documento segreto ing; documento fiscale che attesta un pagamento; documento scritto preliminare ad una trattativa commerciale o finanziaria; Gli atti certifica ti dall apposito professionista; __ 9000, certifica to di qualità; Il certifica to verde; Documento che funge da certifica to; Isola di proprietà privata vicino Porto Rotondo; Ha le proprietà del cloroformio; proprietà delle sostanze che evaporano; Rappresentano le quote di proprietà di una SpA; Lo sono i mutui garantiti da un bene immobile ; O forse sei tu : Elisa = immobile : x; L immobile goleador; Si iscrive su un immobile a garanzia di un mutuo; Cerca nelle Definizioni