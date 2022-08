La dirige il pubblico ministero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La dirige il pubblico ministero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : La dirige il pubblico ministero

Voce principale: procura della repubblica. il pubblico ministero (spesso abbreviato in p.m. o pm), nell'ordinamento giudiziario italiano, è un organo...

Una investigazione (più generalmente indagine) indica - in senso generale - una ricerca effettuata in determinati ambiti. il termine viene utilizzato soprattutto...