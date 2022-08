Danneggiato all imboccatura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Danneggiato all imboccatura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SBECCATO

Significato/Curiosita : Danneggiato all imboccatura

Corazzata proprio all'imboccatura del porto. ventitré val puntarono la corazzata scaricandole addosso una dozzina di bombe. gravemente danneggiata, la nevada...

Discussione. egli si rende conto, attraverso minuti particolari – una tazzina sbeccata, una teiera incollata, un mobile rigato – che l'ordine in cui viveva era... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 6 agosto 2022

Altre definizioni con danneggiato; imboccatura; danneggiato , detto con un sinonimo; Offeso, danneggiato ; Può sostituire uno pneumatico forato o danneggiato ; Ferito o danneggiato ; Strumento a fiato dall imboccatura sottile; Uno strumento a fiato dalla sottile imboccatura ; L imboccatura del fagotto; Vibra all imboccatura di certi strumenti a fiato; Cerca nelle Definizioni