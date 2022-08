Così è detta la conservazione sotto sale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è detta la conservazione sotto sale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SALAGIONE

Significato/Curiosita : Cosi e detta la conservazione sotto sale

Incolore e con un odore poco accentuato e un sapore caratteristico. in italia, si trova principalmente in commercio sotto forma di sale grosso o sale fino...

La salagione è un metodo di conservazione, essendo il sale un composto igroscopico esso elimina l'acqua dagli alimenti bloccando le funzioni vitali dei... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 6 agosto 2022

