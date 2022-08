Con le ali non vola ma nuota - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Con le ali non vola ma nuota. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PINGUINO

Significato/Curiosita : Con le ali non vola ma nuota

Sfarfallamento, la pupa divora la porta d'uscita con le mandibole, nuota o si trascina verso la superficie e appena emerge vola via immediatamente. lo sfarfallamento...

Storia il trionfo del pinguino, recupererà i suoi connotati classici e continuerà la sua criminosa carriera in salita. il pinguino è stato più volte nominato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 6 agosto 2022

Altre definizioni con vola; nuota; Girare il vola nte dell auto; Il gioco detto tavola reale; Può vola re in tutti i sensi; Quello sismico non vola ; nuota no a crawl; Gli uccelli ottimi nuota tori; Sulle teste dei nuota tori e dei DJ; Eseguita dai nuota tori tra una vasca e l altra; Cerca nelle Definizioni