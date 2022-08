Come dire neanche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come dire neanche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NEPPURE

Significato/Curiosita : Come dire neanche

Circa 0,6 per gli lwr ed arrivano a circa 0,8 nei candu. questo non vuol dire neanche in teoria che la carica totale (fertile e fissile) di un reattore autofertilizzante...

Unico linguaggio artistico e neppure un unico codice inequivocabile di interpretazione, addirittura non esiste neppure un termine equivalente ad "arte"... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 6 agosto 2022

