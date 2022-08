Centro turistico che sovrasta Amalfi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Centro turistico che sovrasta Amalfi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RAVELLO

Significato/Curiosita : Centro turistico che sovrasta amalfi

Costituisce un rinomato centro turistico e culturale. conosciuta con l'appellativo di "città della musica", è sede del ravello festival che si tiene nei giardini...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ravello (disambigua). ravello (ravièllo in dialetto campano) è un comune italiano di 2 376... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 6 agosto 2022

