Cautela nello spendere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cautela nello spendere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ECONOMIA

Significato/Curiosita : Cautela nello spendere

Momento per conquistarsi un posto al tavolo dei vincitori, e fu questa cautela che nel prosieguo dei mesi gli consentì di rendersi conto che né l'asse...

Il principio teorico di organizzazione delle lingue, vedi economia (linguistica). per economia – dal greco (oikos), "casa" inteso anche come "beni... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 6 agosto 2022

