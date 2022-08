Il Capponi della storia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Capponi della storia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : PIER

Significato/Curiosita : Il capponi della storia

Dono 4 capponi vivi). il nome cappone deriva (attraverso il latino capo,-onis) dal verbo greco "pt", che significa "tagliare", a causa della castrazione...

Rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi pasolini (disambigua). pier paolo pasolini (bologna, 5 marzo 1922 – ostia, 2 novembre 1975) è stato un... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 6 agosto 2022

Altre definizioni con capponi; della; storia; Lo storico capponi ; Un famoso capponi ; Il capponi amico di Lorenzo de' Medici; Il capponi che recitò ne I sovversivi; Quello di biblioteca è un patito della lettura; Il calare della sera; Vi si trovano i resti del castello della contessa Matilde; Città della Germania; Erano 40 in una storia de Le Mille e Una Notte; storia fantastica non comprovata; Persona appassionata di film e storia del cinema; Il fine desiderato per ogni storia ; Cerca nelle Definizioni