Batterio anaerobico che contamina i cibi - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : BOTULINO

Batterio anaerobico che contamina i cibi

Giapponese effettuò degli esperimenti su cavie umane somministrando il botulino ai prigionieri durante l'occupazione della manciuria. c'è stato un dibattito... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 6 agosto 2022

