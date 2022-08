Avere in possesso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Avere in possesso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DETENERE

Significato/Curiosita : Avere in possesso

Paga la tassa di possesso, ne cura la manutenzione e così via. il nucleo fondante del possesso (salvo il concorso di altri elementi in ragione della tesi...

Campionessa mondiale dei 200 metri piani a mosca 2013. è stata la prima donna a detenere contemporaneamente il titolo olimpico e mondiale dei 100 m, nonché la prima... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 6 agosto 2022

Altre definizioni con avere; possesso; Impedisce d avere due suocere; Il tono con cui avere una serena discussione; Si aziona nel lavandino per avere l acqua; avere ... a Londra; Prendere possesso di un posto; Entra in possesso di ciò che gli lasciano; Rientrare in possesso ; In possesso di molte conoscenze; Cerca nelle Definizioni