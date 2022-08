Un veicolo come la mongolfiera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un veicolo come la mongolfiera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : AEROSTATO

Significato/Curiosita : Un veicolo come la mongolfiera

Rapidamente riducendo la vita operativa della mongolfiera stessa. utilizzando le temperature massime consigliate una mongolfiera moderna può volare per...

Di dizionario «aerostato» wikimedia commons contiene immagini o altri file su aerostato (en, fr, es) www.aerophile.com elio aerostati (en, es) stratocat... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

Altre definizioni con veicolo; come; mongolfiera; La fase di primo utilizzo del motore di un veicolo ; veicolo col sistema di trazione del carro armato; veicolo pesante con braccio allungabile; Il veicolo a tre ruote dei bambini; Divertente, come può esserlo il sistema nervoso; Straziante... come un dolore; Colare a picco come una nave; Ampia come una stanza; Peso aggiunto alla mongolfiera ; Appesantire... la mongolfiera ; Massa di peso usata dai sub, in mongolfiera , ecc; Un aeromobile come la mongolfiera ; Cerca nelle Definizioni