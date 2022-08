Uomo senza patria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uomo senza patria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Uomo senza patria

Un uomo senza patria (a man without a country) è una raccolta di brevi saggi, inizialmente pubblicati sulla rivista "in these times", dello scrittore...

Naturale. un cittadino italiano può perdere la cittadinanza e divenire apolide, se non ne possiede altre, in alcuni casi (legge n. 91/1992): rinuncia...