Uno spregevole mentitore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno spregevole mentitore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Uno spregevole mentitore

Per quello che riguardava il seppellimento) ed attaccò nabors come un mentitore abituale che non poteva essere creduto; puntò inoltre l'attenzione sul...