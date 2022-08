Titolo dato ai secondogeniti dei reali spagnoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Titolo dato ai secondogeniti dei reali spagnoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : INFANTE

Significato/Curiosita : Titolo dato ai secondogeniti dei reali spagnoli

Di privilegi e distinzioni sociali, talché gli hidalgos, che erano i secondogeniti di una famiglia e diventavano conquistadores proprio perché a loro non...

Altri significati, vedi infante (disambigua). nella monarchia spagnola e nell'ex monarchia portoghese, infante (al maschile) o infanta (al femminile) è il... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

Altre definizioni con titolo; dato; secondogeniti; reali; spagnoli; Un titolo da sovrani; Il titolo fra conte e duca; Mostrare con orgoglio un oggetto o un titolo ; Il titolo di Letizia, la consorte di Filippo VI; Riunito in un dato punto; Protegge il guidato re; Dessert a tronco di cono ricoperto di zucchero scaldato e fuso; Lo è un vecchio soldato ; reali , ma non effettivi; È usato per la reali zzazione di protesi mammarie; Resina con cui un tempo si reali zzavano i telefoni; Un elezione... da reali ty show; Negozi spagnoli di abbigliamento; A Napoli sono famosi quelli spagnoli ; Lo sono Italiani, Francesi e spagnoli ; Julio e Enrique __, cantanti spagnoli ; Cerca nelle Definizioni