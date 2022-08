Tifoso dei rossoblu liguri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tifoso dei rossoblu liguri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Tifoso dei rossoblu liguri

Corruzione ai danni del venezia e i liguri furono così retrocessi in terza serie. l'anno dopo, comunque, i rossoblù tornarono in b classificandosi secondi...

Da notare inoltre come il cantante italoamericano frank sinatra (tifoso genoano) abbia voluto una cravatta rossoblù per il suo funerale. nel videoclip...