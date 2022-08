La sua bombola è rossa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sua bombola è rossa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ESTINTORE

Significato/Curiosita : La sua bombola e rossa

Valvola veniva aperta, la bombola si svuotava in 2 o 3 minuti immettendo l'agente chimico nell'ambiente. inizialmente le bombole venivano riempite direttamente...

All'operatore dell'estintore. ad esempio, un buon estintore a polvere polivalente da 6 kg di massa estinguente avrà classe 34a 233b; un buon estintore ad anidride... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

Il calibro di una grossa pistola; Fagioli dalla cuticola con macchie rossa stre; La città dotta, grassa e rossa ; Diventa rossa in un ambiente acido;