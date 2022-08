Studia il significato delle parole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Studia il significato delle parole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SEMANTICA

Significato/Curiosita : Studia il significato delle parole

Altri significati, vedi semantica (disambigua). la semantica (dal greco sêma, "segno") è quella parte della linguistica che studia il significato delle parole...

Reparto studia to dal paleontologo; La scienza che studia le forme; Si studia no le belle; Si studia per raggiungere uno scopo; Hanno uguale significato ; Nasconde un significato oltre quello superficiale; Si consulta per cercare.... il significato ; Parole di significato più specifico rispetto ad altre; Letto a ribalta delle carrozze ferroviarie; Le frazioni delle partite di baseball; Figura retorica che inverte l ordine delle parole; Il fascino delle più attraenti; Figura retorica che inverte l ordine delle parole ; Lineetta che divide parole ; L unione di più lettere o parole in una composizione tipografica; Classico gioco di composizione di parole