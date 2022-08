Strumento scolastico da disegno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strumento scolastico da disegno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SQUADRA

Significato/Curiosita : Strumento scolastico da disegno

Patto educativo di corresponsabilità è un documento scolastico, sottoscritto dal dirigente scolastico, dalla famiglia e dallo studente che disciplina ruoli...

squadra – gruppo di persone che gareggiano in uno sport. squadra – gruppo di persone finalizzato allo svolgimento di un compito (manutenzione, servizio... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

