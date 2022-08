Stretto che congiunge Mar Nero e Mare di Marmara - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stretto che congiunge Mar Nero e Mare di Marmara. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BOSFORO

Significato/Curiosita : Stretto che congiunge mar nero e mare di marmara

stretto di messina (in siciliano: strittu di missina) è un braccio di mare che separa l'italia peninsulare (calabria) ad est dall'isola di sicilia e,...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi bosforo (disambigua). il bosforo (in turco bogaziçi, Istanbul bogazi o bogaz; in greco ßsp... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

