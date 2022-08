Spedita... come una giornalista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spedita... come una giornalista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : INVIATA

Significato/Curiosita : Spedita... come una giornalista

Cercando il giornalista, vedi bruno fallaci. oriana fallaci (firenze, 29 giugno 1929 – firenze, 15 settembre 2006) è stata una giornalista, scrittrice...

L'inviato o inviato speciale è un giornalista, solitamente esperto, che viene incaricato dal direttore responsabile di seguire un determinato avvenimento... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

Altre definizioni con spedita; come; giornalista; Confezionamento per merce che viene spedita ; Impedisce di parlare spedita mente; L andatura più spedita del cavallo; Inviata, spedita ; Ampia come una stanza; Durante il fascismo fu usato come surrogato del tè; Altrimenti nota come frac; Albero conosciuto in botanica come Punica granatum; Dimenticata... come una chitarra; Lo Sposini giornalista televisivo; La Ortiz ex giornalista sovrana spagnola; L Elkann scrittore e giornalista ; La Parodi giornalista televisiva; Cerca nelle Definizioni