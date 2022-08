Sono celebri quelle di Nostradamus - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono celebri quelle di Nostradamus. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PROFEZIE

Significato/Curiosita : Sono celebri quelle di nostradamus

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi nostradamus (disambigua). nostradamus, pseudonimo di michel de nostredame, alle volte notre dame in francese...

Divina commedia la profezia è un tema ricorrente (dal veltro alle profezie sull'esilio). in letteratura si ricordano anche le profezie delle streghe (witches)... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

Altre definizioni con sono; celebri; quelle; nostradamus; Assomigliano alle lentiggini ma non lo sono ; sono a capo di una forza armata; Si possono scialacquare; I fratelli Wright sono tra i suoi pionieri; I celebri gnocchetti tirolesi; Famoso settimanale USA che parla di celebri tà; Un regista di celebri commedie e parodie USA; Uno dei ponti più celebri del mondo; quelle toste attirano gli schiaffi; Anche quelle del Lotto girano; quelle di CO2 sono dannose per il pianeta; Il famelico non lascia neanche quelle ; Limiti di nostradamus ; Un indovino come nostradamus ;