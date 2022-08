Sono a capo di una forza armata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono a capo di una forza armata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GENERALI

Significato/Curiosita : Sono a capo di una forza armata

Forze armate, vedi forze armate italiane. una forza armata, in ambito militare, indica la struttura organizzativa e il complesso di reparti in armi di uno...

generali arena – sponsorizzazione di stadi a praga e vienna torre generali – progetti di grattacieli di milano e parigi assicurazioni generali – gruppo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

Altre definizioni con sono; capo; forza; armata; Assomigliano alle lentiggini ma non lo sono ; sono celebri quelle di Nostradamus; Si possono scialacquare; I fratelli Wright sono tra i suoi pionieri; Copricapo indossato da Moira Orfei; Si immagina che circondi il capo dei santi; Un protagonista di un capo lavoro wagneriano; Un capo di vestiario; Atteggiamento naturale e privo di forza ture; Un sogno che ci si sforza di realizzare; Inserire con la forza ; Si sfilacciano a forza di sbottonarsi; Improvvisa escursione armata a scopo di saccheggio; Il maresciallo che comandò l VIII armata in Italia; Va in giro armata ; Guidò la Grande armata fino in Russia; Cerca nelle Definizioni