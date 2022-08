La Rough Collie più famosa del cinema - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Rough Collie più famosa del cinema. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LASSIE

Significato/Curiosita : La rough collie piu famosa del cinema

Personaggio immaginario creato da eric knight; è un cane femmina di razza rough collie, protagonista di una breve storia che venne poi estesa nel romanzo torna...

Tail (lassie's gift of love) (1963) la scomparsa di lassie (lassie - the disappearance) (1963) lassie e silky (lassie - the wayfarers) (1964) lassie e l'aquila... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

