Un rimedio per tutti i mali - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : PANACEA

Significato/Curiosita : Un rimedio per tutti i mali

(tutto) akèia (cura, rimedio), termine dal quale viene anche la parola latina e italiana panacea, panaceae, cioè rimedio a tutti i mali. il termine ginseng...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi panacea (disambigua). panacea (in greco antico: paea, panákeia) è un personaggio della... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

