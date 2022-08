Reperto studiato dal paleontologo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Reperto studiato dal paleontologo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FOSSILE

Significato/Curiosita : Reperto studiato dal paleontologo

Iniziata. tra i padri della paleontologia, georges cuvier fornì contributi fondamentali, anche se spetta all'anatomista e paleontologo inglese richard owen (1804-1892)...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi fossile (disambigua). il termine fossile (dal latino fodere, "scavare") in paleontologia viene abitualmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

