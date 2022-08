Regione della Palestina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Regione della Palestina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GIUDEA

Significato/Curiosita : Regione della palestina

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi palestina (disambigua). con il nome palestina (in greco: paast, palaistíne; in latino: palaestina;...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi giudea (disambigua). la giudea (ebraico: , moderno yhuda, masoretico yhûah, greco: daa;... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

