Quello da prete non è granché - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello da prete non è granché. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SCHERZO

Significato/Curiosita : Quello da prete non e granche

Il 23 aprile alle ore 21:40). ebbe nome lionardo. battizzollo prete piero di bartolomeo da vinci, in presenza di papino di nanni, meo di tonino, pier di...

Significati, vedi scherzo (disambigua). disambiguazione – "beffa" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi beffa (disambigua). uno scherzo (o burla... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

Altre definizioni con quello; prete; granché; quello del Belvedere si conserva in Vaticano; quello reale è un anitra; quello di mare è uno stretto; quello del diavolo è un antidolorifico omeopatico; La D avena interprete di sigle di cartoni animati; __ Radcliff, attore interprete di Harry Potter; prete che scaccia il diavolo col crocifisso; Avanzare prete se; Quella riscaldata non è un granché ; Non incide granché : come una __ nel mare; Cerca nelle Definizioni