Quella di strada si valuta in curva - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella di strada si valuta in curva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TENUTA

Significato/Curiosita : Quella di strada si valuta in curva

Autoesplodente lanciato dalla curva della roma prima del derby capitolino. non si tratta tuttavia della prima vittima di una partita di calcio in italia: nel 1963...

tenuta (o magione) – grande dimora, presente nelle grandi proprietà rurali tenuta (o fondo) – possedimento terriero, appezzamento di terreno tenuta meccanica... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

