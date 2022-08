Quella nera registra i dati di volo dell aereo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella nera registra i dati di volo dell aereo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SCATOLA

Significato/Curiosita : Quella nera registra i dati di volo dell aereo

Solitamente due tipi di registratori dei dati di volo utili per le indagini dopo un incidente: il flight data recorder (fdr), che registra i dati provenienti da...

Qualcosa in una scatola viene detto inscatolamento. l'etimologia è probabilmente metatesi dal latino medievale castula ("cesta"). una scatola può essere realizzata... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

Altre definizioni con quella; nera; registra; dati; volo; dell; aereo; C è la varietà di Sorbara e quella Grasparossa; quella d inciampo ricorda una vittima del nazismo; quella di strada si valuta in curva; C è quella di Cassazione; Genera la scintilla che fa accendere un motore; Minera le del ferro; Genera re, elaborare; Pregiata pelliccia nera ; registra le operazioni del pilota; Quello di un invenzione si registra ; Scorrono nei registra tori; Il disco registra to dal vivo; Banca dati , schedario; Gruppo di soldati o schiera di persone riunite; Furono guidati da Serse e Ciro il Grande; Il romanzo di Soldati del Premio Campiello: L __; Frivolo , leggero; Velivolo da guerra; Quello del diavolo è un antidolorifico omeopatico; Quello del diavolo è un rimedio fitoterapico; Lingua ufficiale dell a Cina; Può essere fotografico ma anche dell olio; Così è l aquila dell a bandiera albanese; Letto a ribalta dell e carrozze ferroviarie; Impalpabile, aereo , vago; La parte dell aereo in cui si trovano i passeggeri; Parte della fusoliera dell aereo con il pilota; In testa all aereo ; Cerca nelle Definizioni