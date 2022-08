Quella d inciampo ricorda una vittima del nazismo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella d inciampo ricorda una vittima del nazismo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PIETRA

Significato/Curiosita : Quella d inciampo ricorda una vittima del nazismo

una piccola targa d'ottone della dimensione di un sampietrino (10 × 10 cm), posta davanti alla porta della casa in cui abitò la vittima del nazismo o...

una roccia è un aggregato naturale...

