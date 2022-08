Quando la barca arriva... a riva - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quando la barca arriva... a riva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : APPRODO

Significato/Curiosita : Quando la barca arriva... a riva

Del lago di garda che interessano la zona di riva sono l'òra (da sud), il ponale (vento episodico da sw quando arriva un temporale dalla val di ledro/tremalzo)...

In meteorologia, con approdo si intende il giungere di un ciclone tropicale o di una tromba marina sul suolo dopo essere stato sull'acqua. è anche usato... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

