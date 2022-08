Può essere fotografico ma anche dell olio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può essere fotografico ma anche dell olio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FILTRO

Significato/Curiosita : Puo essere fotografico ma anche dell olio

Lampeggiatore fotografico può essere un dispositivo a sé stante, oppure essere integrato nella macchina fotografica. come dispositivo a sé stante, può essere predisposto...

filtro – dispositivo che realizza funzioni di trasformazione dei segnali filtro – sinonimo di pozione filtro – programma che trasforma dati in base a criteri... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

