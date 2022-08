Il pubblico che... sostiene l accusa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il pubblico che... sostiene l accusa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MINISTERO

Significato/Curiosita : Il pubblico che... sostiene l accusa

Concertazione. nasce con il francese souveranisme, che secondo la definizione che ne dà l'enciclopedia larousse, è una dottrina politica che sostiene la preservazione...

Disambiguazione – "ministero" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi ministero (disambigua). disambiguazione – "dicastero" rimanda qui.... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

