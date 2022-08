Un prodotto della coagulazione delle sieroproteine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un prodotto della coagulazione delle sieroproteine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RICOTTA

Significato/Curiosita : Un prodotto della coagulazione delle sieroproteine

Separa dalla cagliata durante la caseificazione. il processo di coagulazione delle sieroproteine avviene con il riscaldamento del siero alla temperatura di...

Personaggio della serie romanzo criminale - la serie, vedi ricotta (personaggio). la ricotta, dal latino recocta, è un alimento caseario ottenuto dal latte... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

Le frasi a effetto per far ricordare un prodotto ; Film cult di Don Coscarelli, prodotto nel 1977; prodotto da forno abruzzese tipico della Pasqua; Bevanda alcolica dal prodotto delle api; Il patto della Nato; Piatto della cucina spagnola a base di riso; Figura della ginnastica in cui si sta sottosopra; Le sorelle Belen e Cecilia della tv; I corpuscoli nel sangue che ne causano la coagulazione ; Esame che valuta il tempo di coagulazione del sangue; Corpuscoli essenziali per la coagulazione ; Causano la coagulazione del sangue; L isola più orientale delle Cicladi; Una delle nuove sette meraviglie del mondo; Il diritto che si occupa delle norme dello Stato; Se è delle scale non suona;