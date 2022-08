Principale aeroporto di Roma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Principale aeroporto di Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : FIUMICINO

Significato/Curiosita : Principale aeroporto di roma

Disambiguazione – "aeroporto di ciampino" rimanda qui. se stai cercando la zona di roma confinante con questo comune, vedi aeroporto di ciampino (zona di roma). aeroporto...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi fiumicino (disambigua). fiumicino è un comune italiano di 80 522 abitanti della città metropolitana... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

Altre definizioni con principale; aeroporto; roma; principale ... come il direttore di un ospedale; Lo è il chitarrista principale in una band; La principale via del centro di Lucca; Città principale della Corsica; aeroporto di Linate sigla; aeroporto a sud di Bruxelles; Fa servizio all aeroporto ; Sigla dell aeroporto di Linate; In Italia, il 1° venne installato a roma nel 1870; Protagonista di un roma nzo di Verga: Mastro don __; Il colle su cui si ritirava la plebe roma na; Una Cecilia dell antica roma ; Cerca nelle Definizioni