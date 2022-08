Porta acqua in casa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Porta acqua in casa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TUBATURA

Significato/Curiosita : Porta acqua in casa

casa-acqua-passata titolo mancante per url url (aiuto). ^ discogs.com, https://www.discogs.com/master/2158552-daniela-casa-america-giovane-n-2...

Maggiore di gina che, accecata dalla rabbia e dalla gelosia, manomette la tubatura del gas sotto il caravan dove i due stanno amoreggiando e appicca il fuoco... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

Altre definizioni con porta; acqua; casa; Un divieto a esporta re; Nei porta monete yankee; Lo si trasporta nei gasdotti; Le porta no meno donne d una volta; acqua preziosa per detergere il viso; Si possono scialacqua re; Salti in acqua ; Si usano sulla neve e sull acqua ; Una casa di... cervelli; Così è detta una casa di auto da corsa; Grandi lucertole da alcuni tenute anche in casa ; Il casa to di Alberto di Monaco; Cerca nelle Definizioni