Polvere o liquido per lavare la biancheria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Polvere o liquido per lavare la biancheria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DETERSIVO

Significato/Curiosita : Polvere o liquido per lavare la biancheria

Cercando la frazione di segrate, vedi segrate. la lavanderia può essere intesa come: un locale dove si possono lavare i vestiti e la biancheria di una famiglia...

Detersivo liquido verde. istruzioni e informazioni su un'etichetta di detersivo. detersivo per bucato antibatterico. confezioni di detergente. ^ salute.gov... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

Altre definizioni con polvere; liquido; lavare; biancheria; Pianta da cui si ricava una polvere insetticida; Nelle armi da fuoco: polvere __; Quello in polvere fa molta schiuma; Una polvere da sparo; L aggiunta di liquido nel radiatore; Viene molto utilizzata nei termometri a liquido ; liquido frutto della pressatura di alici salate; Lo è il liquido dopobarba; Contiene l acqua per lavare il pavimento; Si usa per strofinare i piatti da lavare ; Vi si porta il bucato da lavare o colorare; Vi si porta il bucato da lavare ; Togliere le grinze dalla biancheria ; Un erba per la biancheria ; Ornamento da biancheria ; Tessuto per biancheria femminile; Cerca nelle Definizioni